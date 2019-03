Le choeur d’hommes « Chantres orthodoxes russes »

Le choeur d’hommes « Chantres orthodoxes russes » donnera deux concerts en la cathédrale de la Sainte-Trinité sur le quai Branly à Paris les jeudi 21 et 28 mars à l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance d’un des plus illustres compositeurs de musique liturgique russe, le diacre Serge Troubatchev.

Ces deux concerts seront présentés par le protodiacre Ivan Drobot, grand connaisseur de la tradition du chant liturgique de la Laure de la Trinité Saint-Serge, ou d’une part à oeuvré et servi le père diacre Serge Troubatchev , et ou d’autre part certains chantres ont effectué leur classe. Réservations par Internet (21 mars et 28 mars) et sur demande à la librairie de la cathédrale.