Conférence internationale PHAICON 24 : suivez en direct les débats sur Orthodoxie.com

La conférence internationale PHAICON24, intitulée « Post-humanisme et intelligence artificielle », se déroulera du 18 au 21 novembre à l’hôtel Divani Caravel à Athènes, Grèce. Cet événement est co-organisé par l’Institut Saint-Maxime le Grec et le bureau de l’Église orthodoxe auprès de l’Union européenne.

Orthodoxie.com, est partenaire de cet événement. Les conférences seront accessibles en direct chaque jour via le site Orthodoxie.com, permettant ainsi aux francophones du monde entier de suivre les discussions et les présentations en temps réel.

La conférence réunira des experts, universitaires et innovateurs du monde entier pour explorer les intersections entre le post-humanisme et l’intelligence artificielle. Le programme détaillé, incluant les thèmes des sessions et les horaires, est disponible sur le site officiel de PHAICON24.

Pour consulter le programme (en anglais) cliquez ICI !