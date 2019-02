Conférence : « l’Intelligence artificielle, le BigData et l’immortalité

La deuxième séance sur « l’Intelligence artificielle, le BigData et l’immortalité », aura lieu le 22 février à 20h00, dans les locaux d’Orthodoxie.com. (286 rue Saint Jacques, Paris 5é). Nous allons continuer d’approfondir le concept de l’IA dans le but de vous faire connaitre ce qu’il se passe réellement dans l’industrie, et ainsi tenter d’apprivoiser les changements futurs de la société dans laquelle on vit.

Les débats d’ordre éthique font aussi la richesse de ces rencontres. Notre invité, pour la séance de vendredi, sera Gilles Blondel ingénieur/manager en télécommunication, depuis 20 ans chez Verizon, doctorat en cours de finalisation chez Hong Kong University of Science et Université Polytechnique de Barcelone, qui nous parlera du « Temps et causalité dans les algorithmes de l’Intelligence Artificielle« .

Depuis l’invention des statistiques, la science ne cherche plus à se prononcer sur la notion de causalité. Corrélation n’étant pas causalité, les statisticiens se refusent à porter un jugement sur quel phénomène « cause » tel autre. La causalité n’est que la forme extrême de la corrélation, autrement dit, ce qui se passe quand une corrélation atteint 100 % de succès. Pourtant, « il nous faut une science de la causalité » ! Celle-ci existe déjà, elle s’est développée tout au long du XXe siècle, mais très discrètement. Elle est un élément indispensable à notre compréhension du monde. Notamment, dans le domaine de l’intelligence artificielle, ce n’est que lorsqu’une parfaite compréhension de la notion de causalité sera atteinte que nous pourrons créer des machines véritablement intelligentes. Comme toutes les disciplines scientifiques, cette nouvelle science de la causalité dispose d’un langage, ou plutôt de deux. Le premier est exclusivement graphique. Il s’agit de diagrammes fléchés qui indiquent l’enchaînement causal supposé. L’autre langage est plus formel, plus proche des maths. « L’une des réalisations majeures de la Révolution causale a été d’expliquer comment prédire les effets d’une intervention sans la mettre en pratique. Cela n’aurait jamais été possible si, avant tout, nous n’avions pas défini l’opérateur de manière à pouvoir poser la bonne question et, deuxièmement, imaginé un moyen de l’imiter par des moyens non invasifs. »

Judea Pearl Une chose différencie cette approche causale de l’approche statistique classique. Elle implique, de la part du chercheur, une mise en œuvre de sa connaissance du monde. Pour lui : « (…) dessiner un diagramme de causalité n’est pas un exercice statistique ; c’est un exercice de génétique, d’économie, de psychologie ou de tout autre domaine d’expertise du scientifique. » Judea Pearl.

L’accès au séminaire est gratuit mais le nombre de places étant limités une l’inscription est fortement recommandé à l’adresse email : statvox@gmail.com. Un petit cocktail vous sera offert.