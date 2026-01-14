Une conférence sur l’icône orthodoxe le 22 janvier à Paris

Une conférence sur l’icône orthodoxe le 22 janvier à Paris

Le 22 janvier 2026 à 18h30, à l’Institut culturel bulgare (28 rue de la Boétie, 75008 Paris), sera présentée une conférence intitulée « L’icône comme prière et confession de la foi », donnée par Grégoire Aslanoff, maître de conférences à l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge (Paris) et chercheur au CNRS.

Élève du célèbre iconographe Léonide Ouspensky, il est également l’un des vingt participants à l’exposition internationale d’icônes orthodoxes contemporaines « L’icône orthodoxe : la Lumière de l’Éternité », que vous pouvez visiter chaque jour ouvrable de 10h à 17h, jusqu’au 29 janvier.

Paroisse orthodoxe bulgare « Saint Patriarche Euthyme de Tarnovo » à Paris

