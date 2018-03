Invité par le département de théologie pastorale et sociale de la Faculté de théologie de l'Université de Thessalonique, Alexis Chryssostalis, byzantiniste, membre de l'équipe "Archives de l'Athos" (UMR Orient et Méditerranée/Collège de France), a donné les 13 et 15 mars deux conférences dans le cadre du cycle de master. Au cours de la première, qui a eu lieu au laboratoire d'histoire, politique, diplomatie et géographie de l’Église et avait comme titre "L'étude des archives de l'Athos, hier et aujourd'hui", a été présentée l'histoire de la collection "Actes de l'Athos". Celle-ci compte déjà 22 volumes parus qui contiennent les actes des monastères athonites de la période byzantine (édition du texte grec, analyse et commentaires en français). Le prochain volume à paraître est le tome III de Vatopédi, qui couvre la période 1377-1500.

La deuxième conférence a été co-organisée par les laboratoires Exegeticum (études bibliques) et Colloquium (études liturgiques) et avait comme sujet "Lui qui existe en forme de Dieu ... et a pris la forme d'esclave (Phil. 2, 6-7). Nicéphore de Constantinople et la notion de morphè (forme) dans son traité intitulé Contra Eusebium".

Enfin, au cours de son séjour à Thessalonique, Alexis Chryssostalis a également donné une conférence dans le cadre du cours de patrologie (licence) sur les Pères de la période iconoclaste.

Sources (dont photographies) : blog de l'Université de Thessalonique, Fanarion