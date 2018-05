Ce congrès bisannuel réunit des représentants des trois diocèses de la Métropole roumaine. L’événement consiste dans la réunion à Paris, siège de la Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale, de délégués des trois diocèses : l’Archevêché orthodoxe roumain d’Europe occidentale et méridionale ; l’Évêché orthodoxe roumain d’Italie ; l’Évêché orthodoxe Roumain d’Espagne et du Portugal. Il est une expression de l’unité pastorale et missionnaire des paroisses et des monastères qui constituent ce diocèse. Il fournit l’occasion d’aborder des questions d’intérêt commun et de mettre à la disposition des prêtres, des moines et des laïcs de la Métropole des solutions salutaires aux problèmes de la société contemporaine. Aux côtés des membres du Synode métropolitain, l’évènement réunit les clercs, les moines et les fidèles des 700 paroisses et monastères environ de l’Archevêché d’Europe occidentale, de l’Évêché orthodoxe roumain d’Italie et de l’Évêché orthodoxe roumain d’Espagne et du Portugal. La Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale et méridionale est une Église orthodoxe vivante, très dynamique du point de vue religieux et social. Les relations de la Roumanie et de la France sont anciennes. Elles ont pris une nouvelle importance avec l’entrée de la Roumanie dans l’Europe. La Métropole orthodoxe roumaine d’Europe occidentale assume un témoignage irremplaçable du point de vue européen.

Extrait du programme

Jeudi 10 mai 2018 – 10.00 : ouverture du Congrès par le métropolite Joseph, dans les locaux de l’Ambassade de Roumanie, 5, rue de l’Exposition 75343 Paris. Conférences, ateliers : la foi orthodoxe et les grands thèmes de réflexion contemporains.

Vendredi 11 mai 2018 – 9.30 : conférences et ateliers consacrés à des questions pastorales. Réflexion sur l’histoire de la communauté roumaine en France et en Europe.

Samedi 12 mai 2018 : Congrès du mouvement de jeunesse Nepsis, en la cathédrale métropolitaine des Saints-Archanges, 9 et 9bis, rue Jean de Beauvais 75005 Paris

Contacts presse : Marc-Antoine Costa de Beauregard (Congrès MOREOM)

Iulian Nistea (Congrès Nepsis)

Tél. : 06 60 20 41 64 / 06 03 31 80 33

marcantoine.costa@neuf.fr / inistea@yahoo.com