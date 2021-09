Consécration épiscopale de l’archimandrite Justin (Jeremić) à Belgrade

Lors de sa session du 24 au 29 mai 2021 à Belgrade, l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe a élu l’archimandrite Justin (Jeremić), qui jusqu’à présent exerçait son ministère sacerdotal en France, évêque de Hvosno, vicaire du patriarche de Serbie.

L’archimandrite Justin est né le 22 juin 1982 à Ruma (Voïvodine). Avec la bénédiction de l’évêque de Srem Basile, il entra au séminaire Saint-Arsène-de-Srem à Sremski-Karlovci. Avant la fin de la cinquième année de séminaire, en mars 2002, il prononça ses vœux monastiques au monastère de Velika Remeta, dans la région de la Fruška Gora. Lors de la fête de l’Annonciation, la même année, il fut ordonné diacre au monastère de Krušedol. En octobre 2002, il fut ordonné prêtre, puis, sur la recommandation de son évêque, étudia à l’Académie ecclésiastique de Moscou. Au cours de la quatrième année d’études, il fut nommé enseignant de pratique liturgique à l’église de l’académie dédiée à la Protection de la Mère de Dieu. Là, il enseigna les rubriques et la célébration correcte des offices, selon le rituel de l’Église orthodoxe russe. En 2006, il acheva ses études à l’Académie avec un travail de diplôme sur le thème « L’hésychasme dans le monachisme serbe au XIIIème et XIVème siècle ». De retour de Moscou, en 2006, il fut nommé membre de la communauté monastique du monastère de Staro Hopovo, dans la région de la Fruška Gora, qui avait été laissé à l’abandon depuis la seconde guerre mondiale. Avec les autres moines, il restaura matériellement et spirituellement le monastère. Avec la bénédiction de l’évêque de Srem Basile et du Saint-Synode de l’Église orthodoxe serbe, il effectua ensuite des études post-universitaires à la Faculté de théologie d’Athènes, où il séjourna jusqu’en 2013, lorsqu’il vint en France, avec la bénédiction de l’évêque d’Europe occidentale Luc. Il exerça alors son ministère dans les paroisses serbes de Lyon, Dijon, ainsi qu’à la paroisse Saint-Sava de Paris. Le 30 octobre 2016, il fut élevé à la dignité d’archimandrite. Le père Justin a traduit en serbe des textes à contenu liturgique, depuis le russe et le grec. Il a également rédigé l’office à saint Raphaël du Banat. Il parle russe, grec et français.

On peut visionner ci-dessous la Liturgie en la cathédrale Saint-Sava de Belgrade (le 12 septembre), durant laquelle a eu lieu la consécration épiscopale de l’archimandrite Justin, présidée par le patriarche de Serbie Porphyre en concélébration avec 21 évêques et plusieurs prêtres et diacres. L’office commence par la récitation, par l’évêque élu, du Credo et de deux autres confessions de foi. La Liturgie commence ensuite (24 :37). Comme le veut la tradition de l’Église serbe, les antiphones, le chant d’Entrée et le tropaire sont ceux de la Pentecôte. Ils sont chantés lors de la consécration d’un évêque, en signe de descente du Saint-Esprit pendant le sacre. Après le trisagion commence la consécration proprement dite (59 : 22) de l’évêque.

En remettant la crosse épiscopale à l’évêque Justin, Sa Sainteté le patriarche Porphyre a souligné : « Aujourd’hui, nous avons vécu un joyeux événement spirituel, premièrement à cause de la participation au mystère du Royaume des Cieux par la communion au Saints Corps et au Sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est la Tête de l’Église, qui est pleinement présent dans la Sainte Liturgie. Et là où Il se trouve, là est le Royaume des Cieux. C’est à partir du mystère de la Sainte Liturgie, qui est précisément la présence du Royaume des Cieux parmi nous, que naissent tous les autres mystères de l’Église. Parce que la Liturgie, le Mystère du Salut, est accomplie par le Seigneur crucifié et ressuscité Lui-même, et à sa place et à son image depuis les temps apostoliques jusqu’à nos jours se trouvent les évêques, comme l’Église l’a établi. Aujourd’hui, nous avons eu à encore une fois la grande bénédiction spirituelle d’avoir la consécration d’un nouvel évêque de l’Église. »

« Cher évêque Justin, aujourd’hui vous avez été élevé au plus haut service dans l’Église du Christ. Vous avez reçu le plus grand honneur possible par la descente de l’Esprit Saint, de la même manière qu’Il est descendu le jour de la Pentecôte et a constitué l’Église du Christ dans le monde. Le ministère épiscopal est par excellence le service du Christ. Et cela signifie qu’en plus de l’honneur que vous avez reçu, vous avez reçu la responsabilité de servir la Sainte Liturgie au nom du Christ, et je veux mettre cela sur votre cœur. La Sainte Liturgie est votre tâche et la tâche de tous les évêques. Si ce n’était rien d’autre, si ce n’était que cela, vous auriez accompli votre service, car si nous servons la Sainte Liturgie et si tout est basé sur elle, tout le reste sera fait au bon moment et en bonne mesure », a déclaré le patriarche.

Sources : 1 et 2