Le 9 juin (dimanche), la Divine Liturgie et le service commémoratif se sont tenus au Monastère de la Transfiguration du Sauveur à Gapyeong, pour marquer le deuxième anniversaire du décès du métropolite Sotirios (Patriarcat œcuménique). Le père Antonios Woo Jong-Hyun et le père Jeremy Cho Kyung-Jin ont célébré la Divine Liturgie et le service commémoratif. Après l’office, les prêtres et les fidèles se sont rendus sur la tombe du défunt,

