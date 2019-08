Avec la bénédiction du métropolite d’Astana et du Kazakhstan Alexandre ainsi que du métropolite de Tachkent et d’Ouzbekistan Vincent ont commencé les travaux d’un site internet intitulé « Golgotha du Turkestan » et d’une base de donnée de tous ceux qui ont souffert pour le Christ au Kazakhstan et en Asie centrale. Le projet comprend : 1) la création d’une base de donnée de tous les clercs et laïcs de l’Église orthodoxe russe qui ont été persécutés et dont le destin est lié au Kazakhstan et l’Asie centrale, 2) l’édition, sur cette base, d’un martyrologe, dans lequel entrent les données biographiques des fidèles orthodoxes (canonisés ou non) qui ont souffert pour le Christ et Son Église pendant la période soviétique, qui sont nés, ou ont servi, ou encore sont morts en confesseurs ou martyrs sur la terre du Kazakhstan, de Kirghizie, d’Ouzbekistan, du Tadjikistan et Turkmenistan. Dans le cadre du projet, les membres des commissions de canonisation des saints de douze diocèses des deux districts métropolitains, ainsi que des experts indépendants de cinq pays publieront les données les plus complètes et fiables de tous les chrétiens orthodoxes persécutés au Kazakhstan et en Asie centrale, et rectifieront les inexactitudes, puis complèteront par de nouveaux témoignages les vies des néomartyrs et confesseurs de l’Église russe dans ces régions.

Source