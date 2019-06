S

À l’occasion du 50e anniversaire du rappel à Dieu du moine iconographe Grégoire Kroug (1908-1969), l’Association du skit du Saint-Esprit, présidée par Grégoire Charmois, a produit un DVD qui a été présenté lors du colloque récemment consacré au célèbre iconographe au Centre culturel orthodoxe russe du quai Branly (Paris, 5e), où se terminera dans quelques jours une belle exposition de ses œuvres. Ce DVD est surtout consacré à la mémoire de l’archimandrite Barsanuphe (Ferrier), rappelé à Dieu le 20 octobre 2018, mais comporte aussi une large présentation de l’histoire, de l’architecture et des fresques du skit du Saint-Esprit où il a vécu une quarantaine d’années et qu’il a contribué à aménager. C’est l’occasion d’évoquer la mémoire du père Grégoire Kroug qui a vécu une vingtaine d’années au skit et a peint les fresques de son église. C’est l’occasion aussi de présenter des photos et des extraits d’une émission de la série « Orthodoxie » enregistrée en 1968, où l’on peut voir et entendre les moines et novices du skit à cette époque, ainsi que l’archimandrite Serge Chévitch, qui en était l’higoumène ; on peut y voir aussi des extraits de vidéos de grands événements qu’a connus le skit lors de la célébration du millénaire de la Russie en 1988, ou de son inscription au « Patrimoine du XXe siècle » en 2014. Le film est émaillé d’extraits de plusieurs conférences et interviews de l’archimandrite Barsanuphe se rapportant à l’histoire du skit, au père Grégoire qu’il a soutenu dans ses maladies les dernières années de sa vie, et aux deux petits monastères qu’il a fondés à Marcenat et à Grassac. Il se conclut par des extraits d’une vidéo tournée lors des funérailles du père Barsanuphe à la cathédrale de la Sainte-Trinité, et par des photos de sa sépulture au monastère de Grassac.

Le DVD, dont on peut voir des extraits – centrés sur la personnalité et l’œuvre du père Grégoire – sur le site du skit du Saint-Esprit et sur YouTube, peut être acquis auprès de l’association pour la somme de 10 euro + 3 euros de frais de port moyennant un chèque à l’ordre de Ouverture Productions, 7 avenue des Bruyères – 78320 Le Mesnil-Saint-Denis.