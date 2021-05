Dans la partie occupée de Chypre, plus de 500 églises et monastères ont été pillés, détruits, vandalisés ou convertis

Un article du magazine The Catholic World Report (dont la photographie ci-dessus) fait un point sur la situation des édifices religieux orthodoxes dans la partie occupée (nord) depuis 1974 de Chypre. Il y est précisé que plus de 500 églises et monastères ont été pillés, détruits, vandalisés ou convertis. De nombreux édifices ont été reconvertis, souvent en mosquées, mais aussi en entrepôts, hôtels, magasins, casernes, etc. Par ailleurs, 15 000 icônes et de nombreux objets liturgiques ont disparu. Cependant, quelques dizaines d’églises ont pu être restaurées, notamment grâce aux actions de l’ONU et du Parlement européen. Mais les célébrations régulières n’y sont pas autorisées.