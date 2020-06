« Dans le conflit au Donbass, l’Église orthodoxe ukrainienne était et reste la Mère qui unit » a déclaré le métropolite de Sviatogorsk Arsène

Le métropolite de Sviatogorsk Arsène, supérieur du monastère qui porte le même nom et qui dépend du primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, le métropolite de Kiev Onuphre, a répondu aux questions des journalistes sur la chaîne « 112 Ukraina », le 1er juin 2020. À cette occasion, le métropolite Arsène a fait remarquer que, depuis le début du conflit armé au Donbass et au moment de son aggravation en 2015, la Laure de Sviatogorsk a abrité et entretenu jusqu’à 1000 réfugiés, dont 470 enfants, 176 femmes enceintes et 74 personnes paralysées. « Au cours des six dernières années, le nombre des réfugiés à la Laure a changé en fonction de la situation dans les districts situés en première ligne des affrontements, dans les régions de Donetsk et de Lougansk. Ce faisant, de l’aide a été fournie non seulement à ceux qui ont trouvé refuge à l’intérieur des murs de la Laure, mais aussi à l’extérieur. Ainsi, dans les anciens sanatoriums de la ville de Sviatogorsk, des milliers de réfugiés ont trouvé refuge, auxquels la Laure a fourni de la nourriture et des produits de première nécessité. La Laure a pris en charge cinq de ces centres. L’aide humanitaire aux réfugiés a été envoyée par de nombreux diocèses d’Ukraine, mais aussi de l’étranger. Actuellement, 120 réfugiés vivent encore à la Laure, dont 30 enfants, qui ne peuvent revenir nulle part. Le monastère fournit également une assistance systématiques aux couches de la population la plus vulnérable, entre autres aux malades de l’hôpital psychiatrique de Kramatorsk, aux enfants de l’orphelinat de Liman. Au sujet de la question qui lui était posée sur les voies de résolution du conflit au Donbass, le métropolite Arsène a attiré l’attention des participants à la discussion et des téléspectateurs sur la mission pacificatrice et unificatrice de l’Église orthodoxe ukrainienne, qui a été réalisée avec beaucoup de succès durant toutes ces années. « Des pèlerins viennent à la Laure de partout, des régions occidentales et orientales de l’Ukraine, du sud et du centre du pays, des territoires contrôlés et incontrôlés [par l’Ukraine, ndt] du Donbass, et tous trouvent ici paix et compréhension mutuelle. Ici, il n’y a pas de questions qui divisent les gens. Tous sont unis dans la foi. Que Dieu fasse que les politiciens aient assez de volonté pour surmonter cette division, qui en grande partie existe dans leur esprit, mais non dans la vie réelle du peuple qu’ils sont appelés à servir », a souligné le hiérarque. « L’Église était et reste la Mère qui unit » a-t-il ajouté. Précédemment, le métropolite avait déclaré que la prière préserve le monde entier de sa destruction.

