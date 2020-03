Dans le contexte du coronavirus, le patriarche de Moscou Cyrille a appelé les fidèles à ne pas fréquenter les églises

Dans son homélie en la cathédrale du Christ Sauveur, le dimanche 29 mars 2020, le patriarche de Moscou Cyrille a appelé les fidèles à prier chez eux et non dans les églises, afin de se protéger de la maladie, en ces jours de la pandémie du coronavirus. « Je vous appelle, mes chers, dans les prochains jours, tant qu’il n’y aura pas une bénédiction patriarcale spéciale, à vous abstenir de fréquenter les églises, et si l’on vous objecte quelque chose, rappelez l’exemple de Marie d’Égypte ». Le primat reconnaît que cette décision n’avait pas été facile pour lui : « Depuis 51 ans, je prêche depuis ma cathèdre, j’exhorte les gens à venir à l’église, à surmonter le penchant de leur mauvaise volonté et les circonstances extérieures, j’ai consacré toute ma vie à cet appel, et j’espère que vous comprenez comme il m’est difficile de dire aujourd’hui : ‘Abstenez-vous de fréquenter les églises », a déclaré le patriarche. Celui-ci a précisé que Ste Marie l’Égyptienne l’avait inspiré à faire une telle démarche. En effet, elle est fêtée ces jours-ci par l’Église comme une grande ascète. « Lors de sa vie terrestre, elle a adopté une nature angélique », et elle a accompli le salut de son corps et de son âme loin des monastères et des églises, dans un désert lointain, c’est-à-dire dans la solitude. « Elle a sauvé son âme et a donné à son corps des forces pour survivre dans des conditions incroyablement difficiles autant d’années que le Seigneur lui a données ». « Par ses prières, que le Seigneur vous garde tous de l’infection, de la maladie, mais, et c’est le principal, qu’elle nous aide par son exemple d’isolement a prendre conscience de l’importance de la solitude dans nos ‘déserts’ personnels, dans nos appartements. Prenons sur nous une parcelle de l’ascèse de Marie d’Égypte afin de se préserver, de préserver nos familles et nos proches, et peut-être encore pour ressentir l’exploit de cette grande ascète qui a passé la plus grande partie de sa vie dans la solitude, et ce seulement parce qu’elle a cru dans le Seigneur et a écouté Sa voix. Croyons qu’aujourd’hui, le Seigneur nous appelle tous à cheminer sur sa voie, même dans les conditions des mégalopoles contemporaines », a ajouté le patriarche. L’Église appelle aujourd’hui, a-t-il souligné, « avant qu’il y ait des victimes dans nos familles », à observer strictement dans ces circonstances les prescriptions proposées par les autorités sanitaires en Russie. Comme l’a fait remarquer le correspondant de l’agence « Interfax », des fidèles peu nombreux assistaient cette fois à la Liturgie en la cathédrale patriarcale, et ils portaient des masques.

