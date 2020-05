Dans sa lettre au Premier ministre, l’archevêque Jérôme a mentionné les protestations consécutives à la fermeture des églises en Grèce

La lettre du 22 avril 2020 de l’archevêque Jérôme au Premier ministre Kyriacos Mitsotakis a été publiée. Après avoir souligné que le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce, « dès le début de la crise sanitaire avait pris une position responsable » et avoir déclaré que celle-ci « avait adopté toutes les mesures prises par l’État hellénique, qui ont été suivies le jour même », l’archevêque a abordé les problèmes auxquels a fait face l’Église dans l’application de ces mesures : « Vous comprendrez vous aussi, en tant que chrétien fidèle, que la soumission à la décision du Saint-Synode aux décisions prises par l’État par la suite, plus strictes, a été exceptionnellement douloureuse tant pour les hiérarques et les prêtres que pour le peuple fidèle et aimant le Christ. Elle a été néanmoins acceptée par le Saint-Synode au moyen de ses encycliques et a été observée en raison du devoir chrétien d’amour envers nos semblables. Une partie considérable du clergé a protesté auprès des évêques, du fait que, pendant les deux premières phases des mesures, l’office divin était absolument interdit, même sans présence des fidèles, tandis qu’après l’octroi de la permission de célébrer des offices à huis clos, les membres du clergé se sont trouvés à maintes reprises dans une position difficile à l’égard de nos fidèles. Le peuple, pour sa part, a exprimé maintes fois son mécontentement, croyant être préjudicié par cette impossibilité de participer aux offices liturgiques, particulièrement pendant la Semaine Sainte. Assurément, nous tous hiérarques de l’Église de Grèce, outre le fait que nous avons été, de nombreuses fois, les destinataires de plaintes et d’affronts, avons été également blâmés par notre conscience, nous avons soulevé une « croix » insupportable, que seule la certitude de la foi envers le vainqueur de tout mal, notre Seigneur Jésus-Christ crucifié et ressuscité, nous a aidés à endurer et à supporter. Nous sommes effectivement arrivés au point d’être dénigrés publiquement, lorsque certains de nos chrétiens « faibles dans la foi », sans disposer de la patience et du sang-froid appropriés, exerçaient une critique agressive dans les médias électroniques, mais envoyaient aussi quotidiennement une quantité de messages et de lettres insultantes et menaçantes aux diocèses métropolitains et au Saint-Synode. Le dernier incident s’est produit hier (21.4.2020), lorsqu’un ou plusieurs individus, emportés, de toute évidence, par un fanatisme religieux, ont procédé à un acte d’intimidation, voire peut-être « punitif » envers le Saint-Synode en tentant, à l’aube du Vendredi Saint, le 17 avril de cette année, de projeter un objet incendiaire ou explosif sur le palais synodal du Saint-Synode, mettant en danger les vies humaines, à savoir les frères du monastère des Saints-Archanges de Petraki, ce dont nous a préservé la grâce et l’amour pour les hommes de notre Dieu et Sauveur. En même temps, l’Église a subi les attaques orchestrées des médias, et encore de partis parlementaires, qui ont accusé continuellement le Saint-Synode et plus généralement les responsables de l’Église de Grèce, d’être insensibles et quasiment d’être responsables de la propagation du virus, allant jusqu’à vitupérer contre le mystère de la sainte eucharistie comme « anti-hygiénique » et à demander à l’État de l’interdire, en ne respectant pas même la foi et la vie de l’Église et jusqu’à la liberté religieuse que tout État bien intentionné et démocratique garantit ». Dans la suite de la lettre, l’archevêque Jérôme demande au Premier ministre de prendre en compte cette situation et de lever progressivement les interdictions et proposant un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité sanitaire lors de la réouverture des églises. Et de conclure : « À peu d’exceptions près, que les médias ont fait ressortir de façon disproportionnée, il reste le fait que 8500 églises et monastères de l’Église de Grèce, les membres de notre clergé et du peuple fidèle, se sont conformés aux mesures gouvernementales strictes de façon permanente et exemplaire. Cette attitude unanime de responsabilité du clergé orthodoxe et du peuple fidèle est un gage de l’observation des limitations proposées, susmentionnées ».

Source