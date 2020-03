Dans son homélie du dimanche de l’Orthodoxie, le patriarche Bartholomée a évoqué l’autocéphalie ukrainienne

Le dimanche de l’Orthodoxie, le patriarche Bartholomée a célébré la sainte Liturgie en la cathédrale patriarcale Saint-Georges du Phanar, assisté par l’archevêque de Chypre Chrysostome II et plusieurs hiérarques du Patriarcat de Constantinople. Après avoir rappelé la longue relation des « Cypriotes et de la ville impériale », dont leur installation du temps de l’empereur Justinien II dans la ville de celui-ci, Cyzique, d’où le titre de « Nouvelle Justinienne » dans la titulature de l’archevêque de Chypre, le patriarche Bartholomée a poursuivi son homélie sur la fête de l’Orthodoxie et du rétablissement des icônes, et a abordé la question ukrainienne : « L’octroi de l’autocéphalie au peuple de Dieu en Ukraine constitue l’expression de la fidélité à la Tradition des Pères, d’une conscience ecclésiologique authentique et de la responsabilité pastorale. L’autocéphalie a rétabli dans la canonicité les fidèles orthodoxes en Ukraine, éprouvés pendant longtemps, a actualisé la responsabilité canonique de l’Église qui dispose du premier trône de l’ Église orthodoxe et a manifesté les droits imprescriptibles de celle-ci, entérinés par les conciles œcuméniques, éprouvés et consacrés par une longue pratique ecclésiastique. L’opposition à l’autocéphalie ukrainienne n’a aucun fondement canonique et ecclésiologique, mais découle d’une transformation absolument nuisible de l’Église, de « communion de la déification », créée par Dieu et divino-humaine, en une fondation mondaine, qui fonctionne sur la base d’un principe étranger à la tradition authentique et d’opportunités et d’intérêts autres, ignorant l’ecclésiologie eucharistique et l’identité conciliaire de l’Église. Par conséquent, la reconnaisance de l’Église autocéphale d’Ukraine par les autres Églises orthodoxes constitue la contribution essentielle à la cause de l’unité de l’Orthodoxie, comme expression pratique et expression de son ecclésiologie ».

Source