Dans un nouvel accord avec la Serbie, le Kosovo s’engage à protéger les sites orthodoxes serbes

Les dirigeants serbes et kosovars ont signé vendredi dernier un accord sur la normalisation économique, à la Maison Blanche, sous le patronage de Donald Trump. Le président Vučić a souligné qu’il ne s’agissait pas là de la reconnaissance du Kosovo par la Serbie. L’accord mentionne, outre la normalisation économique, la question des sites orthodoxes serbes au Kosovo : « Les deux parties s’engagent à protéger la liberté religieuse, y compris la reprise de la communication interconfessionnelle, la protection des sites religieux et l’implémentation des décisions judiciaires concernant l’Église orthodoxe serbe, ainsi que la poursuite de la restitution des biens juifs de l’époque de l’holocauste laissés sans héritiers et non réclamés ». « Il est aussi important que les deux parties soient obligées de promouvoir la protection et le maintien des différentes religions, les communications interreligieuses, et en particulier la protection des sites religieux, de même que l’implémentation des décisions des tribunaux concernant les propriétés de l’Église orthodoxe serbe », a précisé le président Vučić. « Ainsi, nous avons réussi à ce que les Américains nous garantissent l’inclusion des décisions de justice pour les biens du Patriarcat de Peć et du monastère de Dečani, pour lesquels les Américains nous ont assuré qu’ils seront des biens protégés pour les prêtres et fidèles serbes », a-t-il ajouté. Il y a trois semaines, les autorités Kosovares avaient continué la construction d’une route nationale sur le territoire du monastère de Dečani, contrairement à la décision du Tribunal suprême du Kosovo. L’accord signé à la Maison Blanche mentionne encore, entre autres, le transfert de l’ambassade de la République de Serbie à Jérusalem.

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity