Il ressort d’une analyse du « Pew Research Center » publiée le 6 décembre 2018, que la Roumanie est le pays « le plus religieux » parmi 34 pays d’Europe occidentale et orientale. Que signifie, selon cette analyse, « très religieux » ? Cela inclut tout adulte qui est très observant de deux des quatre critères suivants, sans un seul bas niveau parmi ceux-ci : assistance aux offices au moins une fois par mois, prière au moins quotidienne, croyance en Dieu avec une certitude absolue et affirmation que la religion est importante pour lui. En outre, si une personne manifeste un bas niveau de religiosité dans l’un des domaines (tel que assister rarement ou jamais aux offices), il sera considéré néanmoins« très religieux » si une conduite très religieuse est enregistrée chez lui dans les trois autres domaines. Selon ces critères, la Roumanie est le pays le plus religieux, avec les pourcentages suivants : 55% des Roumains sont très religieux, selon un indice global ; 50% disent que la religion est très importante dans leur vie (4ème rang) ; 50% disent assister aux offices, au moins une fois par mois (2ème rang), 44% disent prier quotidiennement (3ème rang) ; 64% disent croire enDieu avec certitude (4ème rang). Dans le classement global des pays orthodoxes les plus religieux, les pourcentages de religiosité sont les suivants : Roumanie 55%, Géorgie 50%, Grèce 49%, Moldavie 47%, Serbie 32%,Ukraine 31%, Biélorussie 27%, Bulgarie 18%, Russie 17%. Au niveau de la fréquentation des offices liturgiques, les chiffres sont les suivants : Roumanie 50%, Géorgie 39%, Grèce 38%, Moldavie 35%, Ukraine 35%, Biélorussie 30%, Bulgarie 19%, Serbie 19%, Russie 17%. On peut consulter sur la source ci-dessous l’article original avec plus de détails et une carte interactive.

Source