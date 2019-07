Durant l’année scolaire 2018/19 qui vient de s’achever, 13.600 élèves des deux sexes ont fréquenté ces cours dans 1000 lieux d’enseignement. Une année avant (2017/2018), il y avait 12.682 élèves dans 912 lieux d’enseignement, tandis qu’au cours de l’année précédente ces chiffres étaient respectivement de 12.117 et 896. Or, en 2012/2013 seuls 10.003 élèves fréquentaient le cours de religion orthodoxe et, il y a quinze ans, il n’y en avait que 5.000. C’est la ville de Vienne qui constitue la moitié de ces chiffres, tant du nombre d’élèves que d’établissements scolaires. Le cours de religion orthodoxe a été institué en Autriche depuis 1991. Le bureau des écoles orthodoxes a été mis en place en 2005. Il y a en Allemagne des cours de religion orthodoxe dans plusieurs länder, dont la Rhénanie du Nord – Westphalie et la Basse Saxe. Le métropolite Arsène Kardamakis (Patriarcat de Constantinople), président de la Conférence des évêques orthodoxes d’Autriche, considère que les enseignants de religion ont une tâche importante. Dans une société, où il est de plus en plus mal vu de parler de Dieu dans l’espace public, les enseignants de religion ont une fonction particulière à jouer, à savoir « parler de Dieu aux élèves et renforcer leur foi », a-t-il déclaré.

