Début de l’année universitaire du Centre théologique d’études et de recherche Dumitru-Staniloae

Comme chaque année, le Centre théologique d’études et de recherche Dumitru-Staniloae, de la Métropole orthodoxe roumaine, lance une invitation à s’inscrire pour l’année universitaire 2022-2023.

Les cours diffusés et accompagnés en ligne correspondent à un vrai besoin contemporain : se former à la pensée de l’Église, pour servir l’Église et pour dialoguer avec la société civile. Le programme de formation (brochure ci-jointe) s’adresse, non seulement au clergé, mais aux laïcs qui veulent rendre service comme conseillers paroissiaux, comme catéchètes, ou tout simplement comme témoins de la vraie foi dans leur entourage. Ces cours sont en langue française.