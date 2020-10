Décès du père André Fyrillas

Nous venons d’apprendre le rappel à Dieu du père André Fyrillas, archiprêtre du Trône œcuménique, ancien enseignant de patristique à l’Institut Saint-Serge et longtemps recteur de la paroisse des saints Constantin-et-Hélène à Paris. Indissolublement chypriote et français, tout à la fois savant et pasteur, cet homme de prière, remarquable liturge et homéliste, a illuminé, par […]

