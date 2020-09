Décès du père Nicolas Xénos

« C’est avec tristesse, mais espérance dans la Résurrection, que nous vous informons du décès du révérend père Nicolas Xénos, protopresbytre du Trône œcuménique et recteur de la paroisse grecque orthodoxe de la Présentation du Sauveur au Temple, à Sartrouville. Le père Nicolas s’est endormi dans le Seigneur des conséquences d’une longue maladie. Nous prions pour le repos de son âme et exprimons nos plus sincères condoléances aux membres de sa famille.

Les détails de son enterrement seront communiqués ultérieurement. »

