Faisant suite à l’information publiée le 23 novembre 2017 selon laquelle le Saint-Synode de « l’Église de Macédoine » avait reconnu le Patriarcat de Bulgarie comme son Église-mère et appelé à l’unité eucharistique avec celui-ci, le Saint-Synode bulgare a publié la décision suivante sur son site :

« Le 27 novembre 2017

Le saint apôtre Paul enseigne que l’Église qu’elle est le Corps du Christ et dit : « Si un membre [du Corps du Christ] souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui » (I Cor. XII, 26).

§ 1. – Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare – Patriarcat bulgare – réuni au complet le 27.11.2017, a examiné la lettre № 676 du 14.11.2017 de l’archevêque de Macédoine Stéphane, président du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Macédoine.

L’Église orthodoxe bulgare – Patriarcat bulgare n’a jamais été indifférent aux souffrances de l’Église orthodoxe de Macédoine, raison pour laquelle, après discussion, le Saint Synode a décidé à l’unanimité ce qui suit :

Tenant compte du fait que l’Église orthodoxe de Macédoine reconnaît l’Église orthodoxe bulgare – Patriarcat bulgare, comme son Église-mère, l’Église orthodoxe bulgare – Patriarcat bulgare, considère de son obligation sacrée de prendre l’engagement de coopérer pleinement avec celle-ci, ainsi que d’intercéder pour elle et de la soutenir auprès des Églises orthodoxes locales, afin que soient prises toutes les mesures nécessaires à l’établissement de son statut canonique.

§ 2. – Conformément à ce qui précède, le Saint-Synode a décidé :

de désigner une commission synodale épiscopale pour négocier avec l’Église orthodoxe de Macédoine et les autres Églises orthodoxes locales pour établir le statut canonique de l’Église orthodoxe de Macédoine, la commission étant constituée : du métropolite Stara Zagora Cyprien, président, et des membres suivants : le métropolite de Lovetch Gabriel, l’évêque de Plovdiv Nicolas, le métropolite d’Europe occidentale et centrale Antoine, l’évêque de Varna et Veliki Preslav Jean, le métropolite de Nevrokop Séraphim, le métropolite de Roussé Nahum, et le métropolite de Vratsa Grégoire ».

† NEOFIT, Patriarche de Bulgarie, président du Saint-Synode

et les membres:

Joannice, métropolite de Sliven

Grégoire, métropolite de Veliko Tarnovo

Gabriel, métropolite de Lovetch

Nicolas, métropolite de Plovdiv

Ambroise, métropolite de Dorostol

Antoine, métropolite d’Europe occidentale et centrale

Jean, évêque de Varna et Veliki Preslav

Séraphim, métropolite de Nevokopi

Nahum, métropolite de Rousse

Cyprien, métropolite de Stara Zagora

Grégoire, métropolite de Vratsa, administrateur du diocèse de Vidin

Source