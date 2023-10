La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a pris un certain nombre de décisions importantes en matière de nominations épiscopales et autres lors de sa session du 11 octobre 2023, présidée par Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie au monastère Saint-Daniel de Moscou. Par décision du Synode, le métropolite Denis de Voskresensk a été libéré de ses fonctions de chancelier du Patriarcat de Moscou et