Déclaration de Mgr Tikhon, primat de l’Église orthodoxe en Amérique sur la guerre en Ukraine

Sa Béatitude le métropolite Tikhon vient publier une déclaration sur la guerre en Ukraine :



“Chers enfants bien-aimés dans le Seigneur,

À la lumière des développements inquiétants en Ukraine, qui affectent des millions d’innocents dans la région, je vous invite de tout cœur à prier pour la paix et le bien-être de nos frères et sœurs qui vivent ce moment tragique.

Je demande que les hostilités cessent immédiatement et que le président Poutine mette fin aux opérations militaires. En tant que chrétiens orthodoxes, nous condamnons la violence et l’agression.

J’offre mon soutien et mes prières à mon frère et concélébrant, Sa Béatitude le métropolite Onuphre, qui a la tâche la plus difficile de diriger son troupeau bien-aimé en cette période de douleur et d’anxiété. J’assure également de mes prières les autres chefs religieux en poste en Ukraine qui ont la tâche délicate de diriger leurs communautés en ces temps difficiles.

À nos frères et sœurs ukrainiens bien-aimés, ainsi qu’à vous tous qui êtes certainement troublés et préoccupés par ces récents développements, j’offre les mots que le Seigneur lui-même nous offre par l’intermédiaire de son Psalmiste : “Le Seigneur donnera la force à son peuple, le Seigneur bénira son peuple par la paix (Ps 29, 11).”

Puissions-nous offrir avec ferveur notre requête à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d’avoir pitié de nous “pour la paix du monde entier, pour le bien-être des saintes Églises de Dieu et pour l’union de tous.”

Bien à vous dans le Christ,

+Tikhon

Archevêque de Washington

Métropolite de toute l’Amérique et du Canada”

Source