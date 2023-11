Déclaration des patriarches et chefs d’Églises de Jérusalem sur la célébration de l’Avent et de Noël en temps de guerre à Gaza

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a publié, en date du 11 novembre 2023, la déclaration suivante « des patriarches et chefs d’Églises de Jérusalem sur la célébration de l’Avent et de Noël en temps de guerre à Gaza » : « Chaque année, pendant les temps sacrés de l’Avent et de Noël, nos communautés chrétiennes de Terre Sainte se réjouissent de la commémoration de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Outre la