Déclaration du métropolite de New York Hilarion (Église russe hors-frontières) au sujet du coronavirus

« Chers pères, frères et sœurs en Christ,

Ressentant le fardeau de la responsabilité, non seulement du salut éternel des âmes humaines, mais aussi de la santé corporelle du clergé, des moines et moniales, des paroissiens et de ceux ceux qui fréquentent les lieux de prière de l’Église russe hors-frontières, je suis avec attention le développement des événements liés à la propagation de l’infection du coronavirus, en implorant dans la prière la bénédiction de Dieu sur tous, ainsi que l’intercession de Sa Très pure Mère. L’épidémie globale actuelle du coronavirus domine toutes les nouvelles, des nouveaux cas sont signalés quotidiennement. Malgré cela, les offices continueront dans nos églises, et la Communion du clergé et des laïcs aura lieu de la manière habituelle. Pour ce qui concerne tout le reste, je demande de prendre les mesures raisonnables de prévention, en respectant le bon sens et les recommandations des autorités locales, afin de préserver la santé des gens et d’arrêter la propagation du virus. Si vous ressentez les symptomes ressemblant à un rhume, ou si vous avez rencontré des malades, je vous prie de penser à votre prochain en vous abstenant de fréquenter l’église et en priant à la maison. Le plus important en ces jours est de garder le calme et la paix intérieure en faisant confiance à Dieu. Que le Seigneur nous aide non seulement à croire en Lui, mais à Lui faire confiance, à Sa direction, afin de ne pas perdre la présence d’esprit et d’agir sagement. Que le Seigneur vous garde !

+ HILARION, métropolite de New York et de l’Amérique occidentale »

