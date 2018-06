Compte tenu des réactions récentes de la part du monde orthodoxe aux démarches entreprises pour que le Patriarcat œcuménique reconnaisse les groupes schismatiques en Ukraine comme une église autocéphale, le passage suivant du communiqué (jamais traduit) publié par le Saint-Synode de l’Église d'Antioche le 30 avril de cette année est important. Cette traduction n'est, bien sûr, pas officielle :

Les pères du synode ont examiné l'évolution du monde orthodoxe, où les différends et les conflits ethniques et nationalistes sont exacerbés et où on tente de modifier les frontières des patriarcats et des églises autocéphales, ce dont l'Église d'Antioche a souffert et souffre encore, en raison de la non-observation par le patriarcat de Jérusalem de ses frontières canoniques et de l'établissement d'un « diocèse » au Qatar. Dans ce contexte, elle appelle à un retour au principe de l'unanimité des Églises autocéphales pour prendre des décisions importantes. C'est un principe qui a longtemps aidé le monde orthodoxe à éviter le morcellement et les schismes.

Source