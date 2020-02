Déclaration finale publiée à l’issue de la « rencontre fraternelle » d’Amman

Faisant suite à la proposition de dialogue et de réconciliation proposée par le Patriarcat de Jérusalem et Sa Béatitude le patriarche Théophile III en novembre 2019, le rassemblement familial fraternel d’Amman s’est tenu hier dans la capitale de la Jordanie, en présence de Primats et de délégations de diverses Églises orthodoxes. L’objectif de ce rassemblement était de renouveler le dialogue et de promouvoir l’unité entre frères au sein de la Communion orthodoxe.

À l’issue de la réunion, les primats et les délégués ont publié la déclaration suivante :

Le 26 février 2020, une réunion de Primats et de représentants des Églises orthodoxes locales s’est tenue à Amman, en Jordanie, avec pour objectif principal l’unité et la réconciliation au sein de la sainte Orthodoxie. Les participants ont exprimé leur compréhension face à l’angoisse du Patriarcat de Jérusalem devant le danger imminent de schisme au sein de notre Communion orthodoxe.

Ont participé à la réunion des délégations de : l’Église orthodoxe de Jérusalem dirigée par Sa Béatitude le patriarche Théophile de Jérusalem, l’Église orthodoxe de Russie dirigée par Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, l’Église orthodoxe de Serbie dirigée par Sa Sainteté le patriarche Irénée, l’Église orthodoxe de Roumanie dirigée par Son Éminence le métropolite Nifon de Targoviste, l’Église orthodoxe de Pologne dirigée par Son Éminence l’archevêque Abel de Lublin et Chełm, et l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie dirigée par Sa Béatitude le métropolite Rostislav.

Les participants ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi Abdullah II, souverain du Royaume hachémite de Jordanie et gardien des Lieux Saints chrétiens et musulmans en Terre Sainte, et au peuple jordanien pour avoir facilité l’accueil de ce rassemblement dans leur capitale, Amman, notant le travail remarquable de Sa Majesté dans la promotion du dialogue interconfessionnel au niveau international.

Les participants ont également remercié le Patriarcat de Jérusalem et Sa Béatitude le patriarche Théophile pour tous leurs efforts inlassables visant à ouvrir la voie au dialogue et à rassembler tous leurs frères dans un précieux esprit d’unité, notant que la lumière qui émane de Jérusalem constitue un témoignage de cette ville sainte qui ne cesse de proclamer sa diversité religieuse et culturelle, se réjouissant de son existence en tant que foyer des trois religions abrahamiques, le christianisme, le judaïsme et l’islam.

Les délégations ont déclaré que cette rencontre avait pour but de renforcer les liens fraternels entre des frères et leurs Églises, de promouvoir les liens de paix en Christ entre elles, de plaider pour l’unité des Églises orthodoxes et de renouveler le dialogue dans l’espoir sincère d’apporter la réconciliation là où il y a eu discorde.

Dans une atmosphère d’amour fraternel, les participants à la réunion ont convenu que les décisions concernant les questions importantes pour l’ensemble des orthodoxes, y compris l’octroi de l’autocéphalie à des Églises particulières, devraient être finalisées dans un esprit de dialogue et d’unité panorthodoxe, et avec un consensus panorthodoxe.

Concernant la situation ecclésiastique actuelle en Ukraine, les participants ont également reconnu qu’un dialogue panorthodoxe est nécessaire pour parvenir à la guérison et à la réconciliation.

En ce qui concerne la Macédoine du Nord, les délégations ont déclaré que cette question devait être résolue par un dialogue au sein de l’Église orthodoxe de Serbie et avec le soutien de l’ensemble des orthodoxes.

En ce qui concerne le Monténégro, les délégations participantes ont exhorté les autorités compétentes à respecter et à faire respecter le droit fondamental de propriété des biens, y compris ceux de l’Église.

Les délégations ont convenu qu’elles devraient se réunir comme des frères, de préférence avant la fin de cette année, afin de renforcer les liens de fraternité par la prière et le dialogue. Les participants espèrent que Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, avec son rang d’honneur reconnu (πρεσβεία τιμήs), se joindra à ce dialogue au côté de ses frères Primats.

Les délégations ont répondu à l’appel de leur frère le patriarche Théophile III afin d’organiser une prière pour le monde, pour la fin de la guerre, de la maladie et de la souffrance, et pour tous les chrétiens ainsi que pour l’unité de l’Église orthodoxe. Cette prière doit se tenir dans l’Église Mère, l’Église de la Résurrection (Saint Sépulcre) à Jérusalem, devant le Saint Tombeau du Christ, depuis lequel Il est ressuscité et proclame la paix au monde.

