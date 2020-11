Demain en direct du Mont Athos avec l’Ancien Ephrem du monastère de Vatopedi !

Le père Ephrem, le fils spirituel de l’ancien Joseph de Vatopédi, disciple de saint Joseph l’Hésychaste sera en direct le mardi 1er décembre à partir de 18h30. L’Ancien Ephrem parlera en grec et nous fournirons une traduction en français et en anglais pendant toute la session, y compris l’homélie et les questions et réponses. Si vous souhaitz participer à cette première rencontre en français vous devez vous enregistrer en avance en cliquant sur le lien suivant !

Après vous être enregistrés, vous recevrez une confirmation par e-mail contenant les informations pour vous joindre à la rencontre. Vous êtes priés d’installer la dernière version de l’application Zoom (bureau ou mobile) afin de pouvoir écouter les différentes langues. Les instructions sont ICI !

Cette rencontre est organisée par les sites Internet Pemptousia et Orthodoxie.com et le Centre orthodoxe d’étude et de recherche « Dumitru Stăniloae ».