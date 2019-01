Nombreux sont les parents qui font aujourd’hui appel à des pédiatres, des psychologues ou des thérapeutes familiaux pour des questions qui relèvent de la pédagogie.

La société actuelle pose effectivement des défis pour les parents chrétiens. Ils souhaitent que leurs enfants soient le mieux préparés à fonctionner dans la société. En même temps, ils veulent leur donner une éducation chrétienne, la foi, des valeurs qui ne sont pas forcément partagés par le grand nombre dans la société.

Pour répondre à ce besoin, Marina Rizk, pédopsychiatre orthodoxe, et David den Boer, père de famille, proposent des ateliers pédagogiques pour les parents. Ce projet, qui émane des orthodoxes de toutes les juridictions s’adresse aux orthodoxes mais également aux couples « mixtes ». Les parents avec des enfants de tout âge et des couples qui n’ont pas encore d’enfants trouveront dans ces ateliers leur place.

Marina Rizk parlera ce 27 janvier sur le lien d’attachement des parents et des enfants.

Les parents sont invités à venir avec leurs questions et expériences pour permettre un échange interactif entre l’intervenant et les participants. Nous encourageons les couples de venir ensemble. En parallèle de l’atelier pour adultes, les enfants seront accueillis dans un local dans le même bâtiment où des activités leur seront proposées.

Marina Rizk

« Aider les familles à comprendre au mieux ce qui se passe lors des moments difficiles, fait partie de ma pratique de psychiatre (enfant et adulte) depuis des années. Je découvre avec eux les dynamiques du lien dans la famille. On s’amuse à comprendre pourquoi on se comporte d’une manière ou de l’autre. On lit ensemble les signes d’évolution des petits mais aussi des adultes. C’est un laboratoire vif du lien ou la connaissance n’est pas seulement acquit par l’intellect mais dans le rencontre et le vécu. »

David den Boer

« En tant que père de famille, la question de l’éducation chrétienne et du développement de nos enfants dans notre société actuelle me tient à cœur. Mon expérience en tant qu’aumônier d’hôpital, et professionnelle, à travers le Service orthodoxe des funérailles (1), m’a fait prendre conscience sur l’importance de l’éducation et la foi chrétienne dans les différentes étapes de la vie. C’est ainsi que j’espère que ce projet pourra apporter aux parents des clés pour comprendre, adapter et transmettre les valeurs à nos enfants. »

La participation est gratuite. Cependant, pour des questions pratiques et de sécurité, il est impératif de s’inscrire au préalable par mail: education.branly@gmail.com

Veuillez indiquer dans l’objet du mail: « Atelier pédagogique parents ». Dans le mail vous êtes priés d’indiquer vos noms (parents, participants et enfants) avec un numéro de portable et l’âge des enfants avec lesquels vous comptez venir.

Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe, 1, quai Branly, Paris 7e. Page Facebook.

Icône ci-dessus : saint Pierre et sainte Fevronia de Mouron (1).





