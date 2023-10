Des frappes aériennes ont touché le monastère orthodoxe de saint-porphyre à gaza

La bande de Gaza connaît une situation tragique pour le 14e jour, les frappes aériennes visant cette fois les lieux de culte où les civils s’abritent depuis des jours.

Elles ont frappé le bâtiment de la communauté arabe près du monastère de Saint-Porphyre.

Le monastère orthodoxe de Saint-Porphyre à Gaza a été pris pour cible et selon le ministère de l’intérieur palestinien qui affirme que « le raid avait été mené par des Israéliens ». L’archevêque de Tibériade, Mgr Alexios (Patriarcat de Jérusalem) Alexios, a déclaré à la chaine publique grecque ERT qu’il y avait des blessés et des morts, tandis que le Patriarcat de Jérusalem, pour sa part, a fermement condamné le raid aérien israélien, soulignant que les frappes contre des abris vitaux constituent un crime de guerre qui ne peut être ignoré.

C’est le bâtiment de la communauté arabe, situé à côté du monastère, qui a été le théâtre du bombardement, entraînant des dégâts aux alentours. Des femmes et des enfants se trouvaient également dans ce bâtiment.

Après l’effusion de sang à l’hôpital Al Ahli mardi dernier, hier, jeudi 19 octobre, des frappes aériennes ont touché le monastère orthodoxe qui accueille plus de 400 civils depuis les premiers jours des hostilités. Des témoins oculaires ont déclaré à l’AFP que la frappe semblait avoir visé près du lieu de culte, où de nombreux Gazaouis s’étaient réfugiés alors que la guerre faisait rage dans l’enclave palestinienne.

Un porte-parole de l’armée israélienne, interrogé par l’agence de presse française sur le bombardement du monastère, a répondu que l’affaire faisait l’objet d’une enquête et qu’il ne pouvait pas confirmer les informations faisant état d’une « frappe israélienne ».



L’armée israélienne a reconnu vendredi avoir mené la veille un raid aérien dans le secteur. « Plus tôt aujourd’hui des avions de combat des Forces de Défense d’Israël (IDF) ont attaqué le centre de commandement et de contrôle d’un terroriste du Hamas impliqué dans des tirs de roquettes et de mortiers vers Israël », a indiqué un porte-parole de l’armée.

Ce centre « servait à mener des attaques contre Israël et abritait une infrastructure terroriste appartenant à l’organisation terroriste du Hamas », a-t-il précisé.

Archevêque de Tibériade : nous avons des morts

« Ils ont frappé les bureaux et l’entrée du monastère. Ils les ont bombardés avec une roquette et tout le bâtiment s’est effondré. À l’intérieur, il y avait de nombreux chrétiens, dont beaucoup ont été blessés et nous avons des morts », a déclaré en exclusivité à ERT l’archevêque Alexios de Tibériade, qui a été du côté des personnes souffrantes dès le premier instant, alors qu’il y a quelques jours, il a catégoriquement déclaré qu’il n’était pas question d’abandonner le monastère tant qu’il y aurait des personnes qui y trouveraient refuge.

« Ils devraient amener des bulldozers pour que nous puissions voir combien de personnes ont été écrasées », a déclaré Mgr Alexios, ajoutant qu’il y a plus de 400 personnes dans le monastère.

Selon le correspondant d’Al Jazeera dans la ville de Gaza, au moins deux personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été blessées dans l’attaque.

Le patriarcat de Jérusalem condamne l’attentat

Alors que les puissants de ce monde tentent de trouver des moyens d’éviter la crise humanitaire à Gaza, la guerre qui fait rage entre Israël et le Hamas montre son visage le plus cruel, au mépris avant tout des vies humaines, mais aussi des lieux saints de chaque communauté religieuse. Preuve de ce manque total de respect, le bombardement du monastère de Saint Porphyre, un acte que le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a condamné sans équivoque.

« Le patriarcat orthodoxe de Jérusalem exprime sa plus ferme condamnation des frappes aériennes israéliennes qui a touché l’église de Saint Porphyre dans la ville de Gaza », indique le communiqué.

Le Patriarcat souligne dans son communiqué que « prendre pour cible des églises et de leurs institutions, ainsi que des abris qu’elles fournissent pour protéger les civils innocents, en particulier les enfants et les femmes qui ont perdu leur maison en raison des frappes aériennes israéliennes sur les zones résidentielles au cours des treize derniers jours, constitue un crime de guerre qui ne peut être ignoré ».

« Malgré le ciblage apparent des installations et des abris du Patriarcat orthodoxe de Jérusalem et d’autres églises – y compris l’Église épiscopale de Jérusalem, les écoles et les institutions sociales – le Patriarcat, ainsi que les autres Églises, reste déterminé à remplir son devoir religieux et moral de fournir une assistance, Le Patriarcat de Jérusalem souligne la position qu’il continuera d’adopter en ces jours difficiles ».

Enfin, le Patriarcat souligne « qu’il n’abandonnera pas son devoir religieux et humanitaire, enraciné dans ses valeurs chrétiennes, de fournir tout ce qui est nécessaire en temps de guerre et de paix ».

L’église du monastère Saint-Porphyre a été construite entre 1150 et 1160 par les croisés et est dédiée à saint Porphyre, qui fut évêque de Gaza au Ve siècle. Selon des documents du XVe siècle, l’église était également dédiée à la Vierge Marie. L’église a été rénovée en 1856 et bien que certaines corniches et bases de colonnes de l’époque des Croisades aient été conservées, la plupart des éléments architecturaux et décoratifs ainsi que les fresques sont plus tardifs. Dans l’angle nord-est de l’église se trouve le tombeau de saint Porphyre.

