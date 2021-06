Des milliers de fidèles ont accueilli triomphalement le nouveau métropolite du Monténégro

Avec enthousiasme et les exclamations « axios » (« il est digne ») a été accueilli, le 2 juin après-midi, le nouveau métropolite du Monténégro et du Littoral, Mgr Joannice, à la cathédrale de Podgorica. Étaient présents le premier ministre monténégrin, Zdravko Krivokapić, différents ministres, le président du parlement, Aleksa Bečić, des députés et chefs de partis, ainsi qu’une […]

