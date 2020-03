Des offices d’intercession à saint Nicéphore le Lépreux auront lieu à Chypre pour les personnes infectées par le coronavirus

Le diocèse de Morphou a annoncé que, avec la bénédiction du métropolite de Morphou Néophyte, des offices d’intercession à saint Nicéphore le Lépreux auront lieu quotidiennement, du lundi au jeudi, dans une chapelle en cours de construction dédiée au saint à Periserona (Chypre). Les fidèles pourront donner leurs noms et ceux des malades en vue de leur commémoration. Une adresse électronique a également été créée à cette fin. Sant Nicéphore le Lépreux atteint de la lèpre à l’âge de 16 ans, vécut dans une léproserie, à Chios, où il devint moine. Après la fermeture de la léproserie, alors qu’il était âgé de 67 ans, il fut tranféré à la clinique Sainte-Barbara d’Athènes où il décéda en 1964. Grand homme de prière, dévoré par les stigmates de la maladie et les plaies, il rayonnait et répandait la joie sur ceux qui le voyaient. Après son exhumation, ses saintes reliques répandirent une bonne odeur. Nombre de miracles se sont produits chez ceux qui ont demandé et demandent encore ses prières.

