Le Saint-Synode du Patriarcat de Moscou vient d’approuver l’élection par l’assemblée générale de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale de deux nouveaux vicaires évêques : l’archimandrite Simeon (Kossek), avec pour titre évêque de Domodedovo, et l’higomène Élisée (Germain), avec pour titre évêque de Reoutov, « laissant le lieu et l’heure de leur ordination à la discrétion de Sa Sainteté le Patriarche de Moscou et de toute la Russie ».

Source