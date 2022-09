Deux propositions d’exploration de la Bible à la lumière de l’hébreu biblique

Amélie Perrin propose des explorations de la Bible à la lumière de l’hébreu biblique :

“Pour tous (hébraïsants et non-hébraïsants) : une relecture autre de l’Évangile selon saint Marc. En effet, même si le texte que nous possédons est écrit en grec, nous savons qu’il a été rédigé dans un contexte sémitique par l’évangéliste Marc dont les origines étaient juives. C’est justement tout ce substrat sémitique que nous essayerons de préciser en mettant en lumière les racines juives, vétérotestamentaires et hébraïques de ce texte, ce qui permettra non seulement de densifier notre lecture de l’Évangile, mais aussi de nous approcher de la richesse de la langue hébraïque sans nécessairement apprendre cette langue.

Pour les hébraïsants : une étude mot à mot du 1er récit de la Création (Gn 1, 1 – Gn 2, 4) en hébreu. Nous tenterons d’allier rigueur et souplesse afin de rester au plus près du texte tout en lui étant le plus fidèles, ce qui impliquera de nous montrer ouverts aux multiples sens que les mots hébraïques nous proposent. Cette étude sera enrichie par différents commentaires des traditions juive et chrétienne.”

Source : Apprendre l’hébreu biblique