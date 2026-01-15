Dimanche 18 janvier sur France 2 : Matinée pour l’unité des chrétiens avec les Arméniens de Marseille

À l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les quatre émissions religieuses des Chemins de la foi — Orthodoxie, Chrétiens orientaux, Présence protestante et Le Jour du Seigneur — s’unissent pour une matinée exceptionnelle consacrée aux Arméniens de Marseille, diffusée le dimanche 18 janvier de 9h30 à 12h sur France 2.

La cité phocéenne abrite la plus importante diaspora arménienne de France. Dix pour cent de sa population a des origines arméniennes, héritage des milliers de rescapés du génocide de 1915 qui y trouvèrent refuge après avoir fui l’Empire ottoman. Cette tragédie, qui frappa également les Grecs pontiques, les Assyro-Chaldéens et les Syriaques, a façonné l’identité spirituelle de Marseille.

En 2025, la commémoration des 110 ans du génocide arménien et le jumelage de Marseille avec Erevan ont rappelé la vivacité de ces liens. L’actualité récente confère à ce programme une résonance particulière : en septembre 2023, 120 000 Arméniens ont dû fuir le Haut-Karabakh à la suite de l’offensive azerbaïdjanaise.

Le programme de la matinée

9h30 – Magazine œcuménique

Un plateau réunira des représentants des différentes traditions chrétiennes : Astrid Artin-Loussikian, présidente de l’association ARAM pour la mémoire arménienne ; le pasteur René Léonian, titulaire de la chaire d’arménologie à l’Université catholique de Lyon ; l’historienne Ioanna Mousikoudis, spécialiste de la diaspora grecque ; le père Jean Gueit, recteur de l’église orthodoxe Saint-Hermogène ; Raffi Delanian, délégué pour l’œcuménisme de l’Église apostolique arménienne ; ainsi que les pères Romain Louge et Laurent Notareschi, délégués à l’œcuménisme pour l’archidiocèse de Marseille.

Trois reportages ponctueront les échanges :

Les martyrs du XXᵉ siècle (réalisé par Julien Leloup) retrace l’arrivée des chrétiens d’Orient rescapés du génocide.

La représentation de la croix dans les différentes traditions (réalisé par Carine Poidatz) explore la symbolique de la croix — khatchkars arméniens, icônes orthodoxes, croix huguenotes — à travers les confessions.

Les Arméniens de Marseille aujourd’hui (réalisé par Alexey Vozniuk) donne la parole à la jeune génération, des scouts aux élèves de l’école Hamaskaïne.

11h – Célébration œcuménique

La matinée s’achèvera par une célébration œcuménique depuis la cathédrale apostolique arménienne de Marseille. L’Arménie, première nation à avoir adopté le christianisme comme religion d’État, partagera la beauté de sa tradition liturgique millénaire avec les fidèles orthodoxes, protestants et catholiques, unis dans la prière pour l’unité des chrétiens.

Émission proposée par Thomas Wallut (Chrétiens orientaux), le Père Jivko Panev (Orthodoxie), Christophe Zimmerlin (Présence protestante) et le frère Thierry Hubert (Le Jour du Seigneur).