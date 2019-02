Une délégation de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne avec, à sa tête l’évêque Paul (Youristy) a effectué un voyage sur le Mont Athos, où elle est arrivée le 7 février 2019. Comme l’annoncent les medias, la délégation a séjourné dans les monastères de Xénophonte, Pantocrator, du nouvel Esphigménou [le monastère d’Esphigménou ayant cessé la communion avec le Patriarcat de Constantinople, une nouvelle communauté de quelques moines a été crée, séjournant à Karyès, dans le but de récupérer le monastère historique, ndt] et Vatopédi. Au contraire, les monastères de Saint-Pantéléimon, Zographou et Docheiariou ont refusé de recevoir la délégation, dont la visite a semé la division au sein de la communauté athonite. La Sainte-Communauté a siégé le 11 février 2019 au sujet de l’attitude que doivent adopter les moines athonites envers les représentants de la nouvelle Église autocéphale, mais selon l’agence russe Interfax, la question devrait être examinée à nouveau lors de la prochaine réunion de la Sainte-Communauté.

