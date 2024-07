Discours de Sa Béatitude le métropolite Onuphre à l’occasion de la journée de l’État ukrainien

« Chers frères et sœurs !

Chers Ukrainiens !

Je vous félicite tous cordialement à l’occasion de la Journée de l’État ukrainien !

Bien que la fête d’aujourd’hui soit récente par rapport à la date de sa création, l’histoire de notre glorieux État remonte à la nuit des temps. L’ancienne Rus’ kiévienne, dont l’Ukraine moderne est le successeur, a gravé dans notre mémoire les noms de glorieux princes et chefs militaires qui ont œuvré au développement et à la défense de notre État. Le trésor inestimable que nos ancêtres ont reçu et nous ont transmis est la foi chrétienne, qui a sanctifié l’âme du peuple ukrainien et est devenue pour lui une force gracieuse dans le développement de l’État, de la spiritualité, de la culture et de l’éducation.

Un chrétien est appelé à recevoir le Royaume des cieux, mais tout disciple du Christ est également citoyen de sa patrie terrestre. Le Seigneur nous a donné la terre ukrainienne bénie, au sous-sol riche et aux sols fertiles, afin que, par un travail consciencieux, nous puissions recevoir une abondance de fruits de la terre et mener une vie paisible. Cependant, une vie paisible est quelque chose que notre patrie n’a pas connu pendant de nombreuses années consécutives. L’intervention militaire russe a troublé la paix et la tranquillité de notre peuple, emportant la vie de nos compatriotes.

La courageuse armée ukrainienne, dans les rangs de laquelle combattent les croyants de l’Église orthodoxe ukrainienne, défend courageusement les frontières de notre État. Les glorieux descendants des anciennes droujina de Kiev et des cosaques zaporogues– nos militaires – portent chaque jour, à chaque seconde, leur fait d’armes et nous défendent et protègent notre pays, illustrant efficacement l’accomplissement sacrificiel du commandement du Christ d’aimer son prochain (cf. Mt 22, 39).

Aujourd’hui, nous devrions tout particulièrement nous souvenir du prince Vladimir le Grand, l’égal des apôtres et illuminateur. C’est grâce à ses efforts qu’est né le puissant État de Kiev, dont la force résidait dans l’unité de l’esprit, dans lequel nos ancêtres aimaient le Dieu vivant et ont commencé à se respecter les uns les autres en dépit de leur diversité. En tant que descendants du glorieux prince, nous sommes également appelés à l’unité, en particulier à une époque aussi cruciale, où l’ennemi préfère utiliser les divisions de notre société contre nous.

L’Église orthodoxe ukrainienne, qui est l’Église historique du peuple ukrainien, est sans cesse aux côtés de son peuple, accomplissant sa mission salvatrice dans tous les territoires de notre patrie. En ce jour, nos cœurs et nos prières accompagnent notre peuple et en particulier notre clergé, ainsi que nos frères et sœurs des territoires occupés, dont nous attendons avec impatience le retour.

Chers frères et sœurs ! Notre force réside dans l’unité ! Ce n’est que dans l’unité, l’amour de Dieu et le respect mutuel que nous pourrons vaincre l’ennemi et construire une Ukraine florissante et pacifique.

Une fois de plus, je vous félicite pour cette fête et j’appelle la bénédiction de Dieu sur vous tous !

Onuphre

Métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine

Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne »

