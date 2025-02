Discours du patriarche Daniel pour le centenaire du Patriarcat roumain

À l’occasion du centenaire de la création du Patriarcat roumain, Sa Béatitude le patriarche Daniel a prononcé un discours soulignant l’importance de cet anniversaire comme temps de gratitude, mais aussi de connaissance plus profonde de l’histoire de notre Église.Texte intégral :« Le centenaire du Patriarcat roumain – temps de gratitude envers Dieu et les bienfaiteurs, occasion solennelle d’honorer les saints récemment canonisésVos Éminences et Vos Excellences,Révérends pères,Honorables membres de l’Assemblée

