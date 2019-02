Le 1er février, à l’occasion du dixième anniversaire de l’intronisation du patriarche de Moscou Cyrille, le primat de l’Église orthodoxe russe, avec les primats et les représentants des Églises orthodoxes locales, des Églises autonomes et auto-administrées faisant partie du Patriarcat de Moscou, des membres du Saint-Synode, des chefs de diocèses métropolitains, et d’un grand nombre de hiérarques et de clercs de l’Église orthodoxe russe, ont célébré la divine liturgie en la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou. L’office était présidé par le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient Jean X, le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, le patriarche de Serbie Irénée, le métropolite des Terres tchèques et de Slovaquie Rostislav, et le métropolite de toute l’Amérique et du Canada Tikhon. Les Églises d’Alexandrie, de Géorgie, de Roumanie, de Bulgarie, de Pologne, étaient chacune représentées par un métropolite ou un archevêque. Étaient présents à l’office : le nonce apostolique en Fédération de Russie Celestino Migliore, la délégation de l’Église apostolique arménienne avec à sa tête l’archevêque Yeznik, président du département des affaires extérieures de cette Église, la délégation du COE avec à sa tête son secrétaire général le pasteur Olav Fykse Tvei, et la délégation de la République populaire de Chine. Les chants étaient assurés par le chœur patriarcal de la cathédrale du Christ-Sauveur et le chœur de la laure de la Trinité-Saint-Serge. Les ecphonèses et les prières étaient prononcées en slavon, arabe et anglais. La prédication avant la communion a été prononcée par le chef de l’administration des institutions du Patriarcat de Moscou à l’étranger, l’archevêque de Vienne et de Budapest Antoine. À l’issue de la liturgie, le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient Jean X, a lu un message de félicitations et a remis au primat de l’Église orthodoxe russe un bâton pastoral patriarcal manufacturé à Damas. Au nom du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe, le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre a lu un message de félicitations et a remis au primat deux encolpions et une croix pectorale. Ensuite, le patriarche de Moscou Cyrille s’est adressé aux participants à l’office par une allocution.

Source (de la photographie) : Patriarcat de Moscou. Vidéos : 1 et 2 également ci-dessous).