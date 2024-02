Documentaire inédit : « L’orthodoxie en Corée du Sud »

Dans ce documentaire, plongez au cœur de l’histoire méconnue de l’orthodoxie en Corée du Sud. Le documentaire retrace le parcours remarquable de la foi orthodoxe dans cette région, depuis ses premières implantations jusqu’à son développement actuel.

Le film débute par l’arrivée des missionnaires de l’Église orthodoxe russe en terre coréenne. Découvrez comment ces pionniers ont jeté les bases de l’orthodoxie dans un environnement culturel et spirituel entièrement nouveau. À travers des images d’archives rares et des entretiens, le documentaire met en lumière les défis et les succès de cette mission historique.

Au fil du récit, le documentaire explore le rôle crucial joué par le Patriarcat de Constantinople dans la continuité de l’œuvre des missionnaires russes. Voyez comment, sous cette nouvelle direction, l’orthodoxie continue à prendre racine dans la société coréenne, s’adaptant et s’intégrant tout en conservant son essence et ses traditions.

Le documentaire présente des témoignages poignants de fidèles coréens et de hiérarques orthodoxes, qui partagent leurs expériences personnelles et la manière dont l’orthodoxie a influencé leur vie et celle de leur communauté.

Un documentaire, produit et réalisé par l’équipe d’Orthodoxie.tv !