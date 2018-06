Un stage de cinq jours avec Bertrand Vergely, intitulé « Du Logos de saint Jean à la mystique byzantine » est organisé à Patmos du 11 au 16 août 2018. Le programme se propose d’être une aventure intérieure en terre de belle et profonde spiritualité à travers un retour aux sources du christianisme. Dans cette perspective après avoir rappelé le sens du christianisme à la lumière de la vision que saint Jean en donne, vous visiterez les grands théologiens de la tradition patristique grecque Jean Chrysostome, Denys l’Aréopagite, Maxime le Confesseur et Grégoire de Nysse. Si bien qu’à la fin de ce périple vous aurez, tous les éléments pour comprendre l’extraordinaire message de l’Évangile et nourrir votre propre chemin. Pour consulter le programme complet, cliquez ICI !

Prix du Stage: 820 € par personne.

Sont inclus: l’hébergement en chambre double pour cinq nuits, tous les petit- déjeuners, deux déjeuners, le premier dîner à l’arrivée, le dernier dîner avant le départ et le repas de fête, les séminaires, les visites guidées, l’entrée aux sites, ainsi que les déplacements et transferts par bus.

Non inclus : le voyage jusqu’à Patmos, l’assurance, 3 déjeuners, 2 dîners et les boissons.

Pour vous inscrire , veuillez contacter par email Haniel Sofia Rivière.

La date limite de l'inscription au stage est 30 juin 2018.