Son Excellence Mgr Nectaire (Petre) sera intronisé samedi comme premier évêque orthodoxe roumain d’Irlande et d’Islande. L’événement aura lieu à l’église Saint Columba de la Paroisse Dublin II.L’intronisation aura lieu à la fin de la Divine Liturgie. La présence de nombreux hiérarques est annoncée, dont Son Éminence le métropolite Joseph, responsable de la Métropole d’Europe occidentale et méridionale, dont fait partie le nouveau diocèse d’Irlande, et Son Éminence Mgr Niphon,

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.