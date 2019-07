Cette année, 60 000 fidèles se sont rassemblés pour la Liturgie nocturne en l’église « sur le sang versé » à Ekaterinbourg, où la Famille impériale a été assassinée le 17 juillet 1918, et pour la procession qui s’en est suivie jusqu’au monastère des Saints martyrs impériaux à Ganina Yama, à 15 km de la ville. Cette année, la divine Liturgie était concélébrée par le métropolite d’Ekaterinbourg et de Verkhotoursky Cyrille, le métropolite de Tachkent et d’Ouzbekistan Vincent, le métropolite de Tchéliabinsk et de Miass Grégoire, et encore sept évêques. La procession a été accompagnée par quinze groupes mobiles d’assistance aux pélerins. Le fonds caritatif « Nika », distribuait de l’eau et les premiers secours médicaux. Vers 6 heures du matin, la procession, avec à sa tête le clergé, est arrivée à Ganina Yama. Là a eu lieu un office d’intercession aux Martyrs impériaux. À l’issue de l’office, le métropolite Cyrille a prononcé cette courte homélie : « Je vous souhaite à tous une bonne fête qui est une fête de soutien à l’Orthodoxie, à la sainte Russie. Que l’esprit d’amour, de douceur et de patience, de miséricorde, de tous ces sentiments chrétiens qui étaient ceux des saints martyrs impériaux, entrent aujourd’hui dans notre âme, purifiée, ne serait-ce qu’un peu, par cette procession ». On peut visionner ci-dessous une vidéo de la Liturgie et du début de la procession.

