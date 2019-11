Depuis 1969, l’année de sa création, l’association « Chants liturgique orthodoxe » s’efforce de conserver, de développer et d’étudier le chant liturgique orthodoxe de tradition russe. L’une de ses activités principales a été l’organisation de concerts publics de musique liturgique avec la participation de plusieurs chorales, qui à partir de 1972 deviendront annuels et connus sous le nom « Les Heures musicales de Saint-Roch ». L’émission Orthodoxie de France 2, diffusée ce dimanche présentera, à travers des interviews et des archives, les acteurs majeurs d’hier et d’aujourd’hui de cette histoire formidable de la fidélité à l’héritage musicale orthodoxe. Vous pourrez regarder l’émission, produite par le père Jivko Panev et réalisée par Tania Rakhmanova, le dimanche 1er décembre à partir de 9H30, et en replay pendant un mois.