En direct : divine liturgie présidée par le patriarche œcuménique Bartholomée à Paris, dimanche 29 mars

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En direct : divine liturgie présidée par le patriarche œcuménique Bartholomée à Paris, dimanche 29 mars

Orthodoxie.tv retransmettra en direct la divine liturgie présidée par Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, le dimanche 29 mars 2026 à 9 h, depuis la cathédrale grecque Saint-Étienne à Paris.

Cette célébration liturgique s’inscrit dans le cadre de la visite du patriarche œcuménique en France. Orthodoxie.tv, la web-télévision d’orthodoxie.com, assurera la captation et la diffusion en direct de l’intégralité de l’office.

Le direct sera accessible sur le site orthodoxie.com ainsi que sur la chaîne YouTube d’Orthodoxie.tv à partir de 9 h (heure de Paris).

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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