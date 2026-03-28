En direct : divine liturgie présidée par le patriarche œcuménique Bartholomée à Paris, dimanche 29 mars

Orthodoxie.tv retransmettra en direct la divine liturgie présidée par Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, le dimanche 29 mars 2026 à 9 h, depuis la cathédrale grecque Saint-Étienne à Paris.

Cette célébration liturgique s’inscrit dans le cadre de la visite du patriarche œcuménique en France. Orthodoxie.tv, la web-télévision d’orthodoxie.com, assurera la captation et la diffusion en direct de l’intégralité de l’office.

Le direct sera accessible sur le site orthodoxie.com ainsi que sur la chaîne YouTube d’Orthodoxie.tv à partir de 9 h (heure de Paris).