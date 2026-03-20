Le patriarche œcuménique Bartholomée à Paris du 29 au 31 mars 2026

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée effectuera une visite à Paris du 29 au 31 mars 2026, à l’invitation de la Métropole grec-orthodoxe de France (Patriarcat œcuménique de Constantinople).

Divine Liturgie patriarcale à la cathédrale Saint-Stéphane

Le temps fort de cette visite sera la divine Liturgie présidée par Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, le dimanche 29 mars 2026 à 9 h, en la cathédrale Saint-Stéphane (Καθεδρικός Ιερός Ναός Αγίου Στεφάνου), 7 rue Georges Bizet, 75116 Paris. Ce dimanche correspond, dans le calendrier liturgique orthodoxe, au 5ᵉ dimanche du Grand Carême, consacré à la mémoire de sainte Marie l’Égyptienne.

La cathédrale Saint-Stéphane, siège de la Métropole grec-orthodoxe de France dirigée par Son Éminence le métropolite Dimitrios, a été récemment classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 5 janvier 2026, confirmant la valeur patrimoniale exceptionnelle de cet édifice néo-byzantin consacré en 1895.

Un lien ancien avec la France

Le patriarche Bartholomée entretient des liens étroits avec la France. Francophone, il a séjourné au séminaire français lors de ses études à l’Université pontificale grégorienne de Rome. Depuis son élection au trône patriarcal en 1991, il a multiplié les visites officielles dans l’Hexagone : en 1995 pour le centenaire de la cathédrale Saint-Stéphane, puis à de nombreuses reprises dans les années 2000, en 2011, en 2014 — où il reçut un doctorat honoris causa de l’Institut catholique de Paris —, en 2017 à Taizé, en avril 2024 avec des rencontres à l’Élysée et à la Conférence des évêques de France, et en novembre 2025 à Lourdes devant l’assemblée plénière de la CEF, dans le cadre des célébrations du 1 700ᵉ anniversaire du concile de Nicée.

Tous les fidèles orthodoxes de la région parisienne sont invités à participer à cette célébration exceptionnelle.