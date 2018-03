Environ six mille habitants de Iași ont manifesté paisiblement dans les rues de la ville pour soutenir la vie et la famille et attirer l’attention sur le grand nombre d’avortements. La marche a continué avec un moment artistique se déroulant sur une scène, place Unirii. Avant le concert, le maire de la ville, Mihai Chirica est monté sur la scène pour dire aux milliers de participant que « Dieu aime la vie » et qu’il fallait « faire tout ce qui est possible pour servir la vie ». Le maire a apprécié la présence d’un grand nombre de jeunes et a dit qu’il était important pour eux de réaliser combien est précieuse la vie et quelle responsabilité elle présupposait. L’événement a continué sur la place avec des chants et danses populaires interprétées par de jeunes artistes et des groupes d’enfants. La marche pour la vie a été organisée par le département Pro Vita de l’archevêché de Iași. Des manifestations similaires ont eu lieu dans plusieurs localités du diocèse. On peut visionner ici une vidéo de la manifestation.

Source (dont photographie) : Basilica