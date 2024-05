16 ans après sa création, le diocèse orthodoxe roumain d’Italie compte 478 unités pastorales et missionnaires dans la péninsule, dont 278 ont le statut paroissial. Les communautés sont desservies par 310 prêtres et 25 diacres. 62 paroisses possèdent des lieux de culte. La création du diocèse a été approuvée lors de la dernière session synodale présidée par le patriarche Théoctiste, en juin 2007, et est devenue effective avec l’intronisation d’un

