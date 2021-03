Encyclique du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce à l’occasion du bicentenaire de la révolution grecque de 1821

À l’occasion du bicentenaire de la révolution grecque de 182, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce a publié l’encyclique suivante : « En Toi nos pères ont espéré, ils ont espéré, et Tu les as délivrés » (Psaume 21) Chers enfants dans le Seigneur, « C’est aujourd’hui le début de notre salut et la manifestation du mystère éternel » […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter